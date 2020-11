4 morts et 73 nouveaux cas de coronavirus en Estrie

C'est fait, l'Estrie est en alerte maximale depuis minuit.

Le dernier bilan émis par la Santé publique rapporte 4 décès liés à la COVID-19 ,soit un résident du CHSLD d'Youville et 3 provenant de la communauté.

51 personnes ont donc succombé à la maladie depuis mars dans la région.

Encore aujourd'hui la région enregistre une importante hausse des cas de COVID-19 avec 73 nouvelles personnes infectées.

De ce nombre, 20 sont de Sherbrooke et autant de la Haute-Yamaska.

Il y a 20 personnes hospitalisées, dont deux aux soins intensifs.

La Santé publique de l'Estrie tenait cet avant-midi une conférence de presse afin de faire le point sur le passage de la région en zone rouge.

Par ailleurs, son directeur, Alain Poirier, ignore pour combien de temps la région demeurera en alerte maximale.

« Peut-être que dans trois ou même deux semaines nous verrons très bien la baisse et que nous serons déjà dans la zone orange. Ça ne veut vraiment pas dire qu'il n'y aura plus de cas de COVID-19 en Estrie, mais nous aurons bien contrôlé la situation actuelle. Avec la collaboration de tout le monde, en faisant juste un peu plus attention à nos nombres de contacts, ça devrait partir dans la bonne direction. » - Le directeur de la Santé publique de l'Estrie, Alain Poirier.