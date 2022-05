400 vélos usagés seront mis en vente par Estrie Aide le 14 mai

C'est samedi le 14 mai que se tiendra la 10e édition de la Foire aux vélos d'Estrie Aide, après 2 ans d'absence.

En collaboration avec la Ville de Sherbrooke, l'organisme exposera plus de 400 vélos usagés, réparés et nettoyés, qui seront mis en vente lors de cette journée.

Un seul vélo pourra être vendu par personne afin qu'un plus grand nombre de gens puissent en bénéficier. Les paiements par carte débit ou crédit et en argent seront acceptés. Aucun chèque ne sera admis, et toutes les ventes sont finales.

« C’est vraiment un bel événement. On récupère, on réutilise et on permet à la population de mettre la main sur de

beaux vélos à bon prix. [...] En plus, ça encourage la mobilité durable! Je ne peux que me réjouir à l’idée de croiser dans le futur encore plus de citoyens à vélo », dit Mme Évelyne Beaudin, mairesse de la Ville de Sherbrooke.

Parmi les 400 vélos à vendre, 78 ont été collectés par le Service de police de Sherbrooke. Il sera possible pour la population de se rendre sur place le 13 mai entre 9h et midi pour venir réclamer un vélo perdu ou volé. Les gens devront « toutefois faire la preuve de leur droit de propriété en présentant la facture originale. Un policier ou une policière sera sur place pour assurer l’identification de ces vélos », indique-t-on dans un communiqué.

La coopérative Déraille sera également sur place pour aider la clientèle à faire des ajustements mineurs suivant l'achat d'un vélo.