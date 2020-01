4e victime alléguée dans le dossier de Martin Letendre

De nouvelles accusations de crimes sexuels sur une mineure sont déposées contre un homme de 59 ans de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Martin Letendre a déjà reconnu en novembre dernier des gestes sexuels virtuels sur 3 victimes mineures.

Selon La Tribune, le dossier n'est pas encore clos, qu'il fait face à de nouvelles accusations en lien avec une 4e victime alléguée.

Il s'agit de contacts sexuels, agression sexuelle et voies de fait sur une mineure. Les faits reprochés auraient eu lieu entre 1996 et 1999.

Letendre sera au palais de justice de Sherbrooke les 20 et 21 avril, pour son procès.

Concernant le dossier des 3 premières victimes, il a plaidé coupable en novembre 2019 à des accusations de leurre informatique, d'avoir transmis du matériel sexuellement explicite à une personne mineure, d'accès et de production de pornographie juvénile et de trafic de stupéfiants.

Letendre a notamment reconnu avoir, entre juin 2018 et janvier 2019, donné de l'argent à des mineures en échange de "sextos" et avoir échangé des conversations de nature sexuelle où il se mettait en scène avec des enfants. Il demandait aussi des photos nues aux mineures et il envoyait des photos de lui-même nu.