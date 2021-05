5 nouveaux chantiers routiers cette semaine à Sherbrooke

Cinq nouveaux chantiers routiers débuteront cette semaine à Sherbrooke, dont un sur la rue King Ouest qui compliquera les déplacements des automobilistes. 30 zones de travaux sont présentement actives dans la ville.

Les automobilistes devront ajuster leur itinéraire dans les prochains jours. Le remplacement d'une conduite en servitude dans le secteur du Pacini, sur la rue King Ouest, entraînera la fermeture de deux voies en direction est jusqu'à vendredi, entre les rues Don Bosco et du Bocage.

« C'est une conduite qui part de la rue King Ouest et qui se rend à la rue Hertel. Elle passe dans l'arrière-cour du restaurant Pacini. Pour commencer les travaux, on doit aller se raccorder sur la conduite maîtresse qui est sur la rue King Ouest. » - Caroline Gravel, directrice du Service des infrastructures urbaines.

Les policiers seront plus présents aux abords des chantiers pour faire respecter la limite de vitesse, a tenu à rappeler la porte-parole du Service de police de Sherbrooke Isabelle Gendron. La semaine dernière, 6 constats d'infraction ont été remis à des conducteurs qui ne respectaient pas la limite de vitesse près du chantier du boulevard de Portland et de la rue Meilleur. Les autorités ont également été avisées que certains usagers de la route ne respectaient pas les signaleurs près de la rue Raby.

« Les amendes pour le non-respect d'obéir aux consignes des signaleurs peut engendrer des frais de 200 $ et 4 points d'inaptitude. On rappelle que la vitesse dans les zones de constructions, les amendes sont doublées. C'est important de respecter l'affichage en place et les signaleurs. » - Isabelle Gendron, porte-parole du SPS.