500 M$ pour une usine de véhicules électriques à Bécancour

Le fabricant automobile GM et la firme Posco Chemical construiront une usine de 500 millions de dollars à Bécancour dans le Centre-du-Québec.

Cette usine produira des matériaux nécessaires à l'assemblage de batteries au lithium-ion pour véhicules électriques.

« On vient de rentrer le Québec dans la chaine d'approvisionnement non pas québécoise, pas canadienne, mais d'Amérique du Nord. Ce qui va être produit à Bécancour va servir pour toutes les usines de GM en Amérique du Nord », a souligné le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne.

D'ailleurs, 200 emplois seront créés avec la construction de cette usine.

« C'est un coup de circuit d'avoir amené ça », a conclu M. Champagne.

La production débutera d'ici 2025, et la mairesse de Bécancour, Lucie Allard, est très optimiste pour ce projet d'envergure qui sera entamé prochainement. « Déjà que le terrain soit signé pour BASF et que ce soit sur la bonne voie de se faire pour GM et son groupe, on est très optimiste », s'est-elle réjouie.

Avec les informations d'Étienne Phénix et d'Amélie St-Yves | Noovo Info