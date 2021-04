57 cas de COVID-19 en Estrie, dont 21 dans la MRC du Granit

Après une journée de répit hier, les cas de COVID-19 repartent à la hausse aujourd'hui en Estrie. 57 nouvelles infections sont rapportées, dont plusieurs au Granit. Le virus a fait une victime de plus dans la communauté.

Parmi les nouvelles infections, 21 sont situées dans la MRC du Granit, qui enregistre le plus grand nombre de cas confirmés aujourd'hui. La situation là-bas préoccupe, notamment en raison de sa proximité avec la Beauce. Des éclosions sont en cours dans des restaurants, des écoles et dans une RPA. Un appel au dépistage a été lancé hier concernant un restaurant de Stornoway.

Une série de recommandations a été approuvée par la santé publique régionale afin de contrôler la propagation dans la MRC du Granit. Des rencontres devaient avoir lieu aujourd'hui entre les autorités de la santé et des intervenants locaux.

« Chaque semaine, nous avons un ou deux RLS sur les 9 qui peut devenir rouge. Habituellement quand on décortique, on peut savoir où sont les cas : quelles entreprises, quelles écoles. (...) Est-ce que l'on va demander de fermer ou de mettre cette sous-région en rouge? La réponse est non », affirme le directeur de la santé publique en Estrie, le Dr Alain Poirier.