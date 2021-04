61 chantiers routiers majeurs à Sherbrooke en 2021

Comme à chaque printemps, la Ville de Sherbrooke a présenté, cet après-midi, son plan concernant les chantiers qui seront menés, cette année. Au total, 61 chantiers routiers majeurs seront réalisés pour un investissement s’élevant à 40,9 millions de dollars.

Les types de construction comprennent la reconstruction des infrastructures sous-terraines (égouts et aqueduc – 8,3 km), la réfection de la chaussée (21,2 km), l’ajout ou la réfection de trottoirs (7,8 km) et l’ajout de pistes cyclables (4,7 km).

Pour stimuler l’économie, 53 % des travaux seront effectués par des entreprises privées, et la balance par les employés de la Ville.

« Tous les secteurs du territoire seront touchés par des travaux routiers et les usagers et usagères de la route devront faire preuve de vigilance. Six chantiers pourraient davantage perturber les habitudes de la population », estime la directrice du Service des infrastructures urbaines, Mme Caroline Gravel.