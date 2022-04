7 CPE de l'Estrie n'ont toujours pas conclu d'entente de principe

Sept CPE affiliés à la CSN dans la région de l'Estrie n'ont toujours pas convenu d'entente quant au renouvellement des conventions collectives de leurs travailleurs.

Le CPE L'Enfantillage et le CPE Entre amis de Coaticook, le CPE Imagémo, le CPE Jeunestrie, le CPE Les Stroumps et le CPE Les amis du globe de Sherbrooke, ainsi que le CPE La Pleine Lune de Magog et Eastman ne se sont toujours pas entendus avec leurs employeurs.

Bien qu'une entente de principe ait été adoptée à l'échelle nationale dans le temps des fêtes concernant les salaires des employés de CPE, ce sont plutôt d'autres enjeux qui sont au coeur du litige actuel.

Des enjeux davantage locaux, comme les ratios lors des vacances d'été, sont principalement en cause. « Dans la plupart dans cas, ce sont les employeurs qui sont en demande afin de limiter la prise de vacances », peut-on lire dans un communiqué du Syndicat des travailleuses et des travailleurs des CPE de l'Estrie - CSN (STTCPEE-CSN).

Le Syndicat dénonce « l'entêtement » de certains employeurs dans cette affaire. « Nous sommes à la fois heureux pour ceux qui ont pu se prononcer sur une entente de principe globale, fermant ainsi un long chapitre de la présente négociation, mais extrêmement déçus de l'attitude de certaines directions qui semblent vouloir profiter de l'épuisement des travailleuses et des travailleurs afin d'imposer leur volonté », se désole Lise Deschênes, présidente du STTCPEE-CSN.

Cette dernière poursuit en indiquant qu'elle espère voir une conclusion des conventions collectives rapidement, considérant que les sujets abordés à la table des négociations sont de moins en moins nombreux.

Une assemblée générale a été tenue samedi, lors de laquelle les employés de 28 CPE de l'Estrie sont parvenus à conclure une entente de principe concernant des enjeux non compris dans les négociations nationales il y a quelques mois. Rien s'est toutefois conclu du côté des sept CPE mentionnés ci-haut.

Le président du Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie, Denis Beaudin, réitère les intentions du Syndicat de ne pas lâcher prise. « Nous sommes extrêmement fâchés. Nous allons appuyer les travailleuses et les travailleurs jusqu'à ce que la dernière entente soit votée. Des moyens d'action sont d'ailleurs à prévoir au cours des prochains jours afin de faire avancer ces négociations et nous espérons également que les parents feront entendre raison à ces gestionnaires récalcitrants », a-t-il conclu.