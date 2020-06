7 projets d'intégration en emploi retenus en Estrie par le gouvernement

Sept projets obtiennent 2,5 M$ du nouveau programme Jeunes en mouvement vers l'emploi.

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, en a fait l’annonce au nom de son collègue ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet.

Les projets soumis par Coup de Pouce Mégantic, le Carrefour jeunesse-emploi de Sherbrooke, le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond, Actions interculturelles, Action Sport Vélo, Phelps Aide et par le Centre Saint-Michel de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke ont tous été acceptés.

Ces initiatives visent à intégrer des jeunes de façon durable sur le marché du travail ou à les accompagner dans leur processus de choix de carrière.

« Faire le bon choix de carrière et s’épanouir sur le marché du travail peut représenter un défi important pour les jeunes de notre région. Ces derniers ont besoin de notre aide, de nous en tant que société, et c’est justement ce que nous leur apportons aujourd’hui en soutenant financièrement des projets concrets et adaptés à leur situation. » - François Bonnardel, ministre responsable de la région de l’Estrie.