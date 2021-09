800 éducatrices de 35 CPE de la CSN sont en grève en Estrie

Les 800 éducatrices des Centres de la petite enfance de la CSN sont en grève vendredi en Estrie.

Le débrayage touchera 35 CPE de Sherbrooke, Mégantic, Compton, Coaticook et Magog.

Il s'agit de la première journée de grève sur les dix que dispose le syndicat. Les autres journées seront utilisées au moment opportun.

Les salaires sont le principal point en litige. Les offres du gouvernement sont sous les demandes syndicales.

Actuellement, une éducatrice au sommet de l'échelle salariale gagne 25,15 $ de l'heure et le syndicat voudrait obtenir près de 29$ l'heure, comme les éducatrices au niveau scolaire.

"Les parents sont vraiment présents pour nous. Chaque jour on a une petite tape dans le dos et l’on se fait dire de ne pas lâcher parce que nos demandes ce sont des choses qui sont vraiment importantes pour eux et leurs enfants." Lise Deschênes, présidente du Syndicat des travailleuses des CPE de l'Estrie.