96 chantiers routiers en 2020 à Sherbrooke

Six des principaux chantiers: Intersection de la 12e Avenue et de l’autoroute 610 : aménagement d’une piste cyclable. Ces travaux, réalisés en collaboration avec le ministère des Transports, sont prévus pour juillet Chemin Duplessis : reconstruction de l’égout pluvial et de bandes cyclables et ajout d’un trottoir entre les rues Galt Est et Lemire. Ces travaux, commencés l’an dernier, se poursuivront à partir de mai. Rue Henri-Labonne : travaux d’urbanisation comprenant le resurfaçage et l’installation d’un nouvel égout pluvial et d’un trottoir. Ces travaux seront effectués en juin, entre le boulevard Bourque et la rue Poisson. Rue King Est : ajout d’un trottoir, resurfaçage de la bande cyclable et modifications géométriques. Ces travaux seront réalisés en septembre, entre les rues Jetté et des Rocheuses. Rue King Ouest : travaux de resurfaçage prévus en juillet entre les boulevards Lionel-Groulx et Jacques-Cartier. Rue Belvédère Sud : aménagement d’une piste cyclable entre les rues Galt Ouest et Sara