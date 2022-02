ACCÈS CANNABIS frappe encore à Sherbrooke

Le groupe régional ACCÈS CANNABIS, un partenariat entre le Service de police de Sherbrooke (SPS) et la Régie de police de Memphrémagog, a effectué jeudi une perquisition au 110 rue Saint-François Nord.

L'opération a été faite avec l'assistance du groupe d'intervention et des policiers du SPS, du service de l'identité judiciaire de Sherbrooke et du maître-chien de la SQ.

Une enquête de plusieurs mois et des informations reçues du public ont mené les autorités sur place. Il s'agissait de lieux où il y avait de la vente de stupéfiants. Des livraisons étaient aussi faites.

Un homme de 51 ans a été arrêté et libéré sous promesse de comparaitre. Il fait face à des accusations de possession de cannabis dans le but de le vendre et de possession de cannabis illicite.

Les policiers ont effectué une saisie de 297 grammes de cannabis, 11 grammes de haschich, 75 grammes de cannabis sous forme de concentré, 775$ en argent canadien, une liste de comptabilité, des cellulaires et des balances.

La lutte contre l'approvisionnement illégal du cannabis implique un partenariat stratégique. Le but est de maximiser les effets tangibles pour la répression des organisations criminelles, la prévention auprès du public, notamment pour réduire l'accessibilité aux jeunes, la détection des différentes infractions et la récupération monétaire. Une pression constante sera donc exercée sur les vendeurs et les mariculteurs.

Rappelons que le cannabis est maintenant réglementé par trois instances juridiques (municipale, provinciale et fédérale) et apporte un défi de taille aux organisations policières. Il est anticipé qu'un marché parallèle persistera.

Ce marché noir est susceptible d'affecter à la baisse les recettes de l'État et de neutraliser les orientations du projet de loi. Il engendre des pertes des revenus d'impôt associée à la production légale du cannabis, une perte des revenus de taxes associée à la vente au détail ainsi qu'une perte des bénéfices de la SQDC.

Pour signaler de l'information aux policiers pour ce type de crime (ventes illégales et production en vue d'en faire la vente), vous pouvez contacter : Acces_cannabis@ville.sherbrooke.qc.ca