ACCES-Cannabis: importante frappe policière jeudi à Sherbrooke

Tôt jeudi matin, l'équipe des crimes initiés de la police de Sherbrooke, avec l'assistance du groupe intervention, ont mené une perquisition au 940 de la rue Musset à Sherbrooke.

L'enquête est en cours depuis novembre 2021 grâce à des informations collectées à travers des observations et des surveillances. « Plusieurs surveillances ont permis de constater des rencontres de courtes durées correspondant à des échanges de stupéfiants avec des personnes reliés au monde des stupéfiants », rapporte le Service police de Sherbrooke.

Six mandats de perquisition ont été autorisés au total. Deux ont permis la fouille de la résidence, soit un en matière de cannabis et un en matière de stupéfiants. Les quatre autres mandats ont mené à la fouille des véhicules, un Toyota Tundra et un Ford F-250, ayant servi au trafic de stupéfiants et de cannabis.

Absents des lieux lors de la frappe policière, les deux suspects, un homme de 49 ans et une femme de 25 ans, ont été appréhendés plus tard au volant d'un des véhicules visés par un mandat. Les deux ont été mis en état d'arrestation et libérés par la suite.

La fouille du Toyota Tundra nous a permis de confisquer plusieurs items, dont le véhicule comme bien infractionnel d'une valeur d'environ 45 000$ ainsi que 20.70 grammes de cocaïne. La camionnette a également été saisie et envoyée à la fourrière. La fouille a permis de trouver de la cocaïne dans la pochette arrière du siège du conducteur.

En ce qui a trait à la résidence de la rue Musset, voici le lourd bilan de saisie des policiers:

253.90 gr. en cocotte de cannabis séchés

.28 gr. de haschich

19 comprimés jaune de sials-20

1 gélule transparente

2 comprimés rose APO 375et

2 comprimés rose inscrit 25

33 comprimés APO 20 (ovale blanc)

1.64 gr. de champignons

1 balance contaminée à la poudre blanche

Cahiers de comptabilité & listes de clients

Lot de sacs ziploc (1 X 1, 1½ X 1½) non contaminé



L'homme était déjà bien connu des policiers. « En juin 2021, il avait été arrêté et accusé de trafic de stupéfiants et de possession en vue de trafic. Il a aussi été arrêté sur la route pour possession de cocaïne en juillet 2021 », soutient Isabelle Gendron, relationniste du SPS.

Les accusés feront face à plusieurs chefs d'accusation, soit possession de cannabis dans le but de la vendre, trafic de stupéfiants, possession aux fins de trafic de stupéfiants, vente de cannabis et bris de conditions.