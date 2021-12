Accident majeur avec blessés sur le boulevard Bourque

Vendredi dernier avait lieu le Défi têtes rasées Leucan du Service de chirurgie orthopédique et d’anesthésie du CHUS. Yoan Bourgeault-Gagnon, Guillaume Grenier et Pierre Laurencelle, résidents en chirurgie orthopédie et en anesthésie s’étaient lancé le défi de laisser pousser leurs cheveux jusqu’à la fin de leur résidence.