Aéroport de Sherbrooke : une liaison aérienne d'ici la fin de l'automne

La direction de la Corporation de développement de l'aéroport de Sherbrooke reprend les négociations pour trouver un transporteur aérien.

Le processus avait été suspendu en raison de la COVID-19.

Avec la reprise des activités dans le secteur aérien et les nouvelles conditions du marché plutôt favorables comme la signature d'ententes entre le gouvernement du Canada et les compagnies aériennes, l'organisation est confiante de trouver un partenaire pour établir des vols commerciaux entre Sherbrooke et la plupart des destinations nationales et internationales d'ici la fin de l'automne.

" Nous parlons de ce dossier depuis trop longtemps, il est temps qu'il aboutisse. Dans notre présentation au conseil municipal lundi dernier, nous avons informé les membres de notre intention de reprendre les négociations avec des transporteurs régionaux et nous croyons que nous pourrons soumettre à l'adoption un projet d'entente d'ici la fin de l'automne." - Claude Charron, président du Conseil d'administration de la CDAS.

Écoutez l'entrevue du journaliste Marc Toussaint avec le directeur général de l'aéroport de Sherbrooke.