Agression au Walmart de Sherbrooke: l'accusé demeure détenu

Une campagne de sociofinancement a été lancée pour soutenir la famille du gardien de sécurité. À 16h cet après-midi, elle avait déjà permis d'amasser plus de 110 000 $.

Dans les heures qui ont suivi, un ami de Philippe Jean a lancé un appel aux dons sur Facebook :

Le directeur du Service de police de Sherbrooke, Danny McConnell, a lancé un appel au calme à la population :

«J’insiste sur le fait que la population doit respecter les agents et les employés des commerces qui ne font qu’appliquer les mesures de distanciation sociale imposées par le gouvernement du Québec pour diminuer les risques de contagion dans les lieux publics et protéger la santé et la sécurité de la population sherbrookoise. Le non respect des règles mises en place par les commerçants justifie les employés de refuser l’accès au commerce aux citoyens contrevenants. Un refus d’obtempérer pourra constituer une infraction municipale pour laquelle les policiers seront justifiés d’intervenir en support aux commerçants.»