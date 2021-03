Aide d'urgence aux PME : 2 M $ supplémentaires à Sherbrooke

La Ville de Sherbrooke pourra continuer de venir en aide aux PME d'ici.

Le gouvernement du Québec lui a octroyé un montant supplémentaire de 2 millions de dollars pour son programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises de tous types de secteurs.

Les entrepreneurs qui en font la demande pourraient bénéficier d'un prêt d'une valeur maximale de 50 000 $.

« Ces 2 M$ supplémentaires arrivent au parfait moment et ils nous permettront d’aider encore plus de PME dans le besoin », souligne par voie de communiqué le maire de Sherbrooke et coprésident du comité de développement économique, M. Steve Lussier.