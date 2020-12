Aide d'urgence du fédéral : près de 100 000$ pour l'accès au patrimoine culturel en Estrie

Le fédéral annonce une aide d'urgence de près de 100 000$ pour l'accès au patrimoine culturel en Estrie.

Elle sera répartie entre La Société historique de Stanstead, Le Musée Beaulne de Coaticook, Le Centre culturel et du patrimoine Uplands ainsi que Le Centre de ressources pour l'étude des Cantons-de-l'Est.

La députée de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau, en a fait l'annonce cet avant-midi.

« La culture exprime et partage notre identité, notre créativité, notre diversité. Elle inscrit nos communautés dans la durée. Comme citoyenne, j’ai toujours affectionné comment les musées rendent accessible et vivant notre patrimoine. Comme ancienne directrice générale du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke, j’ai pu apprécier combien l’aide gouvernementale est cruciale pour appuyer la mission et l’offre de nos institutions culturelles à la population. Comme députée et ministre, je tiens à vous assurer de mon soutien et de celui de notre gouvernement. »- Marie-Claude Bibeau ,députée de Compton Stanstead