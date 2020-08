Aide financière aux études: aucune réponse à l'aube de la rentrée

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pourrait permettre aux étudiants qui sont aussi travailleurs de la santé de soustraire certains revenus d’emploi gagné en raison de la lutte de la COVID-19, dans le cadre du calcul pour l'Aide financière aux études (AFE).

Cela aurait pour effet d’augmenter l’aide financière à laquelle ils ont droit.

Or, les étudiants qui ont travaillé dans les autres catégories d’emplois jugées essentielles pourraient ne pas avoir droit au même traitement.

Cette mesure est l'une de celles qu'étudie présentement le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, dans le cadre de modifications payés par Ottawa. Rappelons qu’Ottawa a promis un transfert vers Québec, évalué à 400 millions de dollars. Cette enveloppe est arrivée alors que le fédéral a bonifié son régime d’aide financière pour les études, afin d'aider les étudiants dans le contexte de la pandémie.

Comme la province administre son propre programme, les étudiants du Québec n’ont pas droit à l’aide d’Ottawa. Elle verse donc des fonds supplémentaires dans le programme québécois, pour compenser cette situation.

Par contre, c’est le gouvernement qui décide de l’affectation de ces fonds.

Par courriel, un responsable du ministère a indiqué que « la ministre [de l’enseignement supérieur, Danielle McCann], étudie actuellement les possibilités de bonification du Programme de prêts et bourses afin qu’il reste avantageux et qu’il réponde aux besoins des étudiantes et des étudiants québécois. Ainsi, des modifications règlementaires seront requises afin de les mettre en place. La mesure d’exemption des revenus gagnés par les étudiants dans le réseau de la santé pendant la lutte à la COVID-19 du calcul de l’aide financière aux études fait notamment partie de ces modifications. »

À savoir si la mesure concernant les travailleurs de la santé s’appliquerait aussi à d’autres emplois, ou encore, quelles sont les autres mesures étudiées, on nous répond simplement que « ces modifications ne sont pas encore connues ».

Pour tous, pas à la pièce

À la Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke (FEUS), on met en doute la manière de procéder qui est proposée.

« C'est une mesure correcte, dans le sens où c'est un investissement dans l'AFE, c'est juste qu'on dirait que c'est de cibler une partie de la communauté. Nous, on aimerait un investissement plus général. C'est un transfert fédéral de 400 millions sur un budget annuel d'environ 800 millions cette année ». - Alexandre Guimond, président de la Fédération étudiante de l’Université de Sherbrooke

Cependant, la FEUS précise que c’est mieux que rien : « Si on cible juste une petite partie de la communauté étudiante, on trouverait ça déplorable, mais on aimerait mieux que ce soit ça que ce ne soit rien de bonifié en AFE, évidemment ».

Dans l’opposition, on s'interroge aussi cette manière de faire.

« Moi, je comprends de ça que c'est une façon pour eux de limiter la pénurie de main d'œuvre en santé, mais c'est une pente qui est extrêmement glissante parce qu'on ne peut pas dire qu'on va donner plus d'aide financière aux études selon le programme qui est choisi ou le domaine qui est choisi par un étudiant. Faire ça, ce serait aussi de présumer quels seront nos besoins pour l'avenir ». - Christine Labrie, députée de Sherbrooke et porte-parole pour Québec solidaire en matière d’éducation

150$ pour le matériel informatique

Autre mesure décriée, celle du montant alloué pour l’achat du matériel informatique. Avec l’école à distance, les étudiants n’ont pas d’autres choix que d’acheter du matériel informatique pour pouvoir poursuivre leurs cours.

Actuellement, cette aide doit être demandée en même temps que l’aide financière. Nommée « Allocation pour du matériel d’appui à la formation », elle accorde un prêt aux étudiants de 150$ pour leur permettre de se procurer du matériel informatique.

« C’est extrêmement problématique que le montant soit aussi faible. C'est un montant qui avait été écrit directement dans la loi. Il n'y avait pas d'indexation prévue donc ça fait déjà presque une dizaine d'années que c'est ça le montant qui est prévu. On comprend que ça évolue rapidement le prix du matériel informatique. C'est un montant qui ne devait même pas être adéquat il y a 10 ans de toute façon, et qui est totalement désuet en ce moment », explique Mme Labrie.

Pour M. Guimond, le constat est également clair : « C'est nettement insuffisant ». Il ajoute aussi que « c’est sous forme de prêt, seulement. Si c'était sous forme de bourses, déjà là, on applaudirait la mesure, mais sous forme de prêt. Peut-être, en temps normal, que ça vient un peu pallier, mais en ce moment, 150$ sous forme de prêt avec les cours à distance, pour nous, c'est inacceptable ».

Attente

À l'aube de la rentrée scolaire, les réponses se font attendre sur l'endroit où aboutiront l'auguementation de la compensation du fédéral, investie dans l'AFE.

« Honnêtement, je ne sais pas ce qui traine. Je ne comprends pas pourquoi c'est toujours une aussi longue bataille pour les étudiants d'obtenir que les fonds fédéraux transmis au Québec soient dirigés vers l'Aide financière aux études », laisse tomber Mme Labrie.

Du côté de la FEUS, on espère que ces fonds se traduiront par une bonification générale, plutôt que pour certaines personnes ou certaines situations.

Ce n’est pas la première fois que les étudiants attendent des réponses sur les fonds remis par le fédéral au provincial. « Même avant les derniers montants qui ont été annoncés par le fédéral, il y avait déjà des montants qui étaient en attentes depuis plusieurs années, d'être converti en investissement dans l'Aide financière aux études », rappelle la députée de Sherbrooke.

Au ministère, on indique que « la variation de la compensation n’entraine généralement pas de modification aux mesures de l’AFE, et les bonifications du Québec ne sont pas nécessairement liées à l’augmentation de la compensation fédérale, mais plutôt liées à la prise en compte du besoin des étudiants québécois ».