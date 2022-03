Aide financière de 1,8 M$ pour deux hôtels de Drummondville

Deux hôteliers de Drummondville recevront une aide financière totalisant 1,8 M$ pour apporter un appui dans la réalisation de projets de réfection de leurs établissements.

Les députés de Johnson et de Drummond/Bois-Francs, André Lamontagne et Sébastien Schneeberger en ont fait l'annonce aujourd'hui. Ainsi, l'Hôtel Quality Suites de Drummondville pourra rénover ses chambres et ses couloirs avec une aide de 721 853 $. L'Hôtel le Dauphin de Drummondville recevra 1,04 M$ pour rénover son centre de réunion.

Cet investissement du gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT), dans le volet Fonds de financement pour les établissements hôteliers.

Ces deux hôteliers font partie des 20 sélectionnés partout dans la province qui pourront bénéficier d'une somme de 31 325 809 M$ du provincial. « L'aide apportée contribuera à la compétitivité de la destination, le tout dans une perspective d'un retour à la croissance vigoureux pour l'industrie touristique », peut-on lire dans un communiqué.

« En accordant ces aides financières à nos hôteliers, le gouvernement du Québec investit dans la relance de cette industrie en assurant une offre intéressante et diversifiée. Une offre hôtelière intéressante se traduira par une augmentation des nuitées, et cela aura des retombées positives sur tous les autres acteurs touristiques de la région », souligne André Lamontage, ministre de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation, et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches.

Sébastien Schneeberger soutient pour sa part que cette aide démontre l'engouement pour le tourisme dans la région. « Elle démontre notre attachement aux hôteliers de la région, et de tout le Québec, pour les accompagner dans le développement de leurs entreprises et de leur offre. Avec ce type d'initiative, nous aidons à rendre notre région toujours plus attractive pour les visiteurs du Québec et d'ailleurs. »