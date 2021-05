Allergies alimentaires : Une nouvelle clinique d'immunothérapie orale en Estrie

Opération Enfant Soleil financera entièrement la nouvelle Clinique d'immunothérapie orale (CITO) à l'Hôpital Fleurimont à Sherbrooke, qui viendra en aide aux enfants souffrant d'allergies alimentaires.

Les patients pourront profiter d'un traitement novateur de désensibilisation qui consiste à ingérer de petites doses de l'allergène, puis à augmenter graduellement les quantités. La proximité du service évitera à plusieurs parents de l'Estrie, de la Montérégie et du Centre-du-Québec de faire le voyagement vers l'Hôpital de Sainte-Justine, ce qui était le cas auparavant.

Julie Marchessault est la maman de Lou, un jeune garçon polyallergique qui a pu bénéficier du traitement.

« L'immunothérapie orale, c'est assez extraordinaire ce que ça permet. Seulement déjà de ne plus avoir peur des traces [d'allergènes]. […] Tout ce stress si à l'école par exemple ils offrent une petite friandise à tout le monde et que ça contienne des arachides. Ce n'est plus un stress constant. »