Appel à la générosité : la Guignolée des médias de retour le 5 décembre

Signe que le temps des fêtes approche....

On fait appel à votre générosité à l'occasion de la Grande Guignolée des Médias qui sera de retour le 5 décembre prochain.

La collecte de fonds se déroulera de 7 h à 9 h, notamment dans les rues de Sherbrooke, Coaticook, Lac-Mégantic, Granby et Magog.

L'an dernier la région Estrie/Bois-Francs a amassé un montant record de 257 000 $ .

Chaque don compte afin de venir en aide aux gens défavorisés, comme avec la distribution des Paniers de l'espoir de la Fondation Rock-Guertin.

'' Que ce soit un deux, un cinq ou un vingt dollars, chaque montant fait une différence. Quand les gens des médias seront dans la rue le 5 décembre c'est important que les gens soient généreux. Cette collecte va nous permettre de maximiser notre distribution le 20 décembre prochain et aider le plus de familles et de gens possible. '' - Le président de la Fondation Rock-Guertin, Denis Fortier

Comment faire un don ?

Jusqu’à Noël, les 415 pharmacies du Groupe Jean Coutu, les 208 supermarchés Maxi et Provigo ainsi que les 58 bureaux de la bannière immobilière Via Capitale du Québec accepteront les dons en denrées alimentaires non périssables et en argent.

Il sera aussi possible de donner en ligne sur le site web de La guignolée des médias et par téléphone au 1 866 908-9090.

En textant REMPLIR au 20222, un don automatique de 10 $ sera prélevé sur le compte téléphonique du donateur.