Arbre tombé : Fermeture de la route 143 à Waterville

La route 143 à Waterville est fermée depuis 9 h ce matin dans les deux directions, entre le chemin Gosselin et celui de Courval, en raison d'un arbre qui est tombé sur les voies.

Un détour est en place par les chemins de Courval et Gosselin. On ignore combien de temps prendra l'intervention et à quel moment la route sera rouverte.

Le ministère des Transports invite les usagers de la route à planifier leurs déplacements, et à consulter le Québec 511 pour connaître l'état des routes.