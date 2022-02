Arrestation d'un suspect dans l'histoire de cruauté animale de Magog

Les enquêteurs de la RPM ont procédé hier à l'arrestation d'un deuxième individu en lien avec une histoire de cruauté animale survenue le 4 février à Magog.

Rappelons qu'un husky complètement couvert de sang luttant pour sa vie a été retrouvé en soirée par des policiers après que des témoins aient entendu des hurlements de chien. Les événements se sont déroulés sur un terrain privé de la rue Dollard à Magog.

Rapidement, la SPA s'est précipitée sur les lieux et a tenté de le soigner. Vu la gravité des blessures de l'animal, les intervenants ont malheureusement dû l'euthanasier.

Le propriétaire du chien a été rencontré par les policiers suivant l'incident. L'homme de 75 ans a admis qu'il avait lui-même demandé à une connaissance de tuer son chien puisqu'il était trop âgé.

Avec cette affirmation, les agents de la RPM ont procédé à la perquisition de son domicile. Trois chats ont pu être retirés de la maison par la SPA.

Le propriétaire a par la suite été arrêté et interrogé au poste de police de Magog. Il a été libéré pour procédures par sommation et un dossier a été soumis au DPCP pour cruauté envers un animal, négligence et complicité après le fait.

Le principal impliqué était toujours recherché par les policiers avant qu'ils l'aient arrêté hier.

VAGUE DE SOLIDARITÉ

L'histoire avait engendré une vague de solidarité sur les réseaux sociaux. « La RPM désire remercier citoyens et médias qui… grâce à leurs publications et aux informations transmises ont permis l'arrestation du sujet en question », indique le lieutenant Carl Pépin.

Les enquêteurs ont procédé à l'interrogatoire du deuxième suspect, un homme de 66 ans connu des policiers, et ce dernier a été libéré pour la suite des procédures par voie de sommation.

Le dossier sera soumis au DPCP dès qu'il sera complété par le bureau des enquêtes criminelles de la RPM.

L'enquête est toujours en cours et les citoyens détenant toutes autres informations, aussi banales soient-elles, sont priés de communiquer avec l'agente Geneviève Allaire au 819-843-3334 ext 227.