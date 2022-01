Arrestation en lien avec le meurtre d'Harold Joseph Diotte

La mort suspecte d'Harold Jospeh Diotte, survenue en avril dernier à l'Hôtel Albert de Sherbrooke, est maintenant considérée comme un meurtre.

Un homme de 25 ans, qui était déjà détenu par les autorités, a été formellement accusé du meurte au second degré de M. Diotte.

Il doit comparaitre aujourd'hui au Palais de justice de Sherbrooke.

Rappelons que le 9 avril dernier, le corps inanimé de Harold Diotte, 76 ans, avait été retrouvé dans une chambre de l'Hotel Albert situé au coin de la rue King Est et Bowen Nord. Son décès avait été constaté sur place et considéré comme une mort suspecte.

Cette arrestation découle d'une enquête qui aura duré plus de 9 mois menée par la division des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le Service de police de Sherbrooke.

Grâce à de nombreux mois d'efforts et d'analyses du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, une étape de plus a été franchie dans cette affaire, et le sort de l'accusé devrait être connu dans les prochains mois.