Arrestation pour cinq agressions sexuelles sur des mineurs

Un homme qui aurait agressé sexuellement au moins cinq victimes d'âge mineur, a été arrêté, hier, par le Service de police de Sherbrooke.

Michel Lambert, 67 ans, a comparu sous des chefs d'agressions et contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels et acte de grossière indécence, pour des gestes qu'il aurait posés entre 1985 et 2008.

Le SPS croit qu'il aurait pu avoir fait d'autres victimes et demande à quiconque qui aurait des informations de les contacter.

Il est possible de joindre le Service de police de Sherbrooke en composant le 819-821-5555.