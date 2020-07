Asbestos: La construction d'une usine de lingots de magnésium débute

L'entreprise utilisera un procédé qui lui permettra de générer 10 fois moins de gaz à effet de serre par tonne de magnésium produit comparativement aux producteurs actuels.

« La stratégie de notre gouvernement est de donner aux régions du Québec les moyens de leurs ambitions. Avec la reprise post-Covid qui s’amorce, notre appui à Alliance Magnésium contribue à la fois à la création d’emplois de qualité issus de l’économie du savoir, tout en réduisant notre empreinte environnementale pour atteindre les cibles ambitieuses qu’on s’est fixées. Je suis fière qu’on produise dans les Cantons-de-l’Est, l’un des magnésiums les plus verts au monde. » - Marie-Claude Bibeau, députée de Compton‒Stanstead et ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire