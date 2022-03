Attaque au marteau dans le stationnement d'un Super C à Sherbrooke

Une attaque au marteau est survenue lundi après-midi dans le stationnement du Super C sur la rue King Est du secteur Fleurimont à Sherbrooke.

Vers 15 h 45, la dame de 70 ans plaçait des achats dans la valise de son véhicule quand l'agression s'est produite.

La suspecte a profité du fait que la victime était penchée pour la frapper à la tête avec un marteau et ensuite elle a pris un balai à neige pour la frapper à plusieurs reprises aux bras et au dos avant de s'emparer de son sac à main et prendre la fuite.

Sa cavale a été de courte durée, puisqu'elle a rapidement été rattrapée et maitrisée par un témoin de la scène.

On ne craint pas pour la vie de la septuagénaire et pour ce qui est de la suspecte de 55 ans, bien connue des policiers, elle devrait faire face à des accusations de vol qualifié, agression armée et bris de probation.

Sa comparution est prévue mardi au palais de justice de Sherbrooke.