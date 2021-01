Attention aux intoxications au monoxyde de carbone

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et la Direction de la Santé publique de l'Estrie font un appel à la vigilance afin d'éviter d'autres cas au monoxyde de carbone (CO).

En 2020, 31 personnes ont été intoxiquées au CO dans le cadre de leur travail dans la région.

On rappelle donc aux travailleurs ainsi qu'aux employeurs d’utiliser de façon sécuritaire les équipements motorisés dans des endroits fermés ou semi-fermés.