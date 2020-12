ATTITUDE : Ottawa accorde une aide financière de 750 000$

L'entreprise sherbrookoise de produits écologiques ATTITUDE pourra répondre à la forte demande causée notamment par la pandémie de COVID-19.

Elle pourra augmenter sa production et agrandir son entrepôt grâce à une aide financière remboursable de 750 000$ de la part d'Ottawa.

« L’entreprise ATTITUDE a su s'adapter, innover, développer son offre et ses marchés, ici même, dans les Cantons-de-l'Est. En appuyant l'expansion des PME, le gouvernement du Canada soutient ainsi le développement économique durable de nos régions. Je vous invite d'ailleurs à faire de même en achetant local et de façon écoresponsable. Ça permet d'aider nos entrepreneurs, nos travailleurs et nos communautés à mieux traverser la pandémie et à relancer l'économie. » L’honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton‒Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire