Aucun nouveau cas de la COVID-19 en Estrie

Aucun nouveau cas n'a été recensé en Estrie, mais la région demeure la seconde région la plus touchée après Montréal.

À court terme, pas question de prendre des mesures particulières pour la région.

« Il faut avoir les bons critères et une bonne analyse. Il y a beaucoup d’information qui circule. Moi je veux me baser sur ce qu’on a et pas sur les rumeurs, c’est pour ça que des enquêtes se font. »

Horacio Arruda, directeur national de la Santé publique