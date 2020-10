Aucune nouvelle éclosion de la COVID-19 en Estrie

L'Estrie ne compte aucune nouvelle éclosion de la COVID-19 selon le bilan publié dimanche par la santé publique.

13 nouveaux cas de coronavirus se sont ajoutés hier, et samedi 23 personnes ont été déclarées positives dans la région. L'Estrie est toujours en zone orange.

Le gouvernement Legault doit annoncer de nouvelles restrictions pour les zones rouges, comme Montréal et Québec. Le port du masque pourrait devenir obligatoire dans la cour d'école pour les jeunes de 4e année et plus et gyms pourraient fermer dans les zones rouges selon Radio-Canada.

À Bromont, les policiers ont fait des contrôles routiers en fin de semaine pour sensibiliser les automobilistes à l'importance de mesures sanitaires pour contrer la COVID-19.