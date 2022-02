Augmentation de 43% de nouvelles constructions à Sherbrooke en janvier

L'augmentation du nombre de constructions résidentielles se fait sentir à Sherbrooke alors que la ville connait une hausse de 43% de nouvelles mises en chantier en janvier 2022, comparativement à janvier 2021.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a publié les données pour le mois de janvier 2022 dans les centres urbains de 10 000 habitants et plus. Au Québec, elle a recensé 3 662 habitations mises en chantier. Il s’agit d’une diminution de 19 % comparativement à janvier 2021, et d’une deuxième baisse mensuelle consécutive.

À Sherbrooke, ces constructions résidentielles vont plutôt en augmentant, avec 110 mises en chantier en 2021, et 157 en janvier 2022. Ces nouvelles constructions concernent les logements individuels et collectifs.

Dans la province, cette diminution était attendue. « Ce recul était prévisible étant donné qu’un an plus tôt, les mises en chantier avaient fracassé tous les records pour un mois de janvier. Corrigé des effets saisonniers, janvier 2021 était même le meilleur mois de l’histoire pour la construction résidentielle au Québec », fait remarquer Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’APCHQ. « La performance du mois dernier place néanmoins janvier 2022 au deuxième rang depuis au moins trois décennies, ce qui témoigne d’une vigueur remarquable de la construction. »

Le mois dernier, les fondations de 378 maisons individuelles ont été coulées au Québec, ce qui représente une diminution de 36 % depuis janvier 2021. Les 3 284 logements collectifs mis en chantier reflètent quant à eux une baisse de 16 % pour ce type d’habitation par rapport au même mois.

Parmi les régions qui ont plutôt connu une hausse du nombre de mises en chantier, on retrouve Sherbrooke (43%), Gatineau (33%) et Saguenay (15%).

Sans surprise, les grands centres sont de moins en moins populaires. Le recul le plus prononcé, celui de la RMR de Québec, est de l’ordre de -40 %, avec 602 mises en chantier. La RMR de Montréal, qui accapare près de 55 % des habitations entamées le mois dernier avec 2 005 mises en chantier, enregistre un repli de -21 %.

Par ailleurs, puisque les résultats mensuels montrent souvent des fluctuations importantes, l’évolution des mises en chantier sur une période de douze mois donne une meilleure idée de la tendance générale. Ainsi, de février 2021 à janvier 2022, les 56 463 mises en chantier dénombrées dans les centres avec plus de 10 000 habitants laissent voir une augmentation de 16 % par rapport à la période précédente de douze mois.