Autre collecte de contenants consignés pour la Fondation Rock-Guertin

La Fondation Rock-Guertin organise le samedi 30 mai une troisième collecte de contenants consignés en autant de semaines.

Les deux premières ont permis d'amasser 25 000$.

La collecte aura lieu sur le site de la Fondation sur la rue Cherbourg de 9 h à 15 h.

Les fonds amassés permettront de répondre aux nombreuses demandes de dépannages alimentaires depuis le début de la pandémie.

Les Épiciers IGA , Métro, Métro Plus Plouffe et Super C participent à cette grande collecte.