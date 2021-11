Autre fermeture temporaire en fin de semaine au Partage Saint-François

Les fins de semaine se suivent et se ressemblent malheureusement pour le Partage Saint-François au centre-ville de Sherbrooke.

L’organisme qui vient en aide aux personnes en situation d’itinérance est encore une fois touché par une rupture de service.

Cette fois, c'est dans la nuit de dimanche à lundi que le centre ne sera pas en mesure d’offrir le gîte ou ses services d’accompagnement aux bénéficiaires.

C'est la troisième fois depuis septembre que la direction doit prendre cette décision en raison d'un manque de personnel. L'organise a sept postes à combler en ce moment.

Donc, de 17 h dimanche à 8 h lundi matin, 18 lits d'urgence et 5 lits de dégrisement seront fermés. Il n'y aura aucune admission au Transit et fermeture du service de dépannage alimentaire, de l'accueil et de l'évaluation psychosociale.

Les services vont reprendre lundi matin jusqu'à jeudi soir, car on prévoit une autre fermeture jeudi prochain aussi par manque de personnel qualifié et formé disponible.