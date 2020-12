Avis d'ébullition pour les résidents du secteur Southière à Magog

Les résidents du secteur Southière à Magog doivent faire bouillir l'eau pendant une minute avant de la consommer.

Cet avis préventif est en vigueur jusqu'à 17 h jeudi. Il touche 75 résidences des rues des Dômes, des Aurores, des Cascades, des Oréades et du chemin Southière.

Cette situation est nécessaire en raison d'un bris d'aqueduc.

Il est possible que l’eau ait une couleur brunâtre ou qu’elle soit brouillée. L’eau du robinet bouillie à gros bouillons pendant une minute, ou de l’eau embouteillée doit être utilisée pour les usages suivants, jusqu’à la diffusion d’un avis contraire :

- Préparer et boire des breuvages;

- Préparer les biberons et les aliments pour bébés;

- Laver et préparer des aliments crus (fruits, légumes, etc.);

- Se brosser les dents et se rincer la bouche.

L’eau du robinet non bouillie peut être utilisée pour :

- Laver la vaisselle à l’eau chaude en vous assurant de bien l’assécher;

- Laver des vêtements et prendre une douche ou un bain;

- Se laver avec une débarbouillette.

Il est important que les jeunes enfants n’ingurgitent pas d’eau durant le bain.

Pour toute question, les citoyens sont invités à communiquer avec la Ville de Magog en composant le 819 843-3333 ou à consulter le site Internet.