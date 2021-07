Ball Aerosol Packaging de Sherbrooke s'implique pendant la pandémie

L'usine Ball Aerosol Packaging de Sherbrooke s'implique afin de soutenir les plus démunis pendant la pandémie de la COVID-19.

L'entreprise de la rue Roy verse 48 000 $ à huit organisations, Centraide Estrie, La Chaudronnée, le Zoo de Granby, la Fondation le Goéland, la Fondation des élèves du CSSRS, le Service des Néo-Canadiens, à la Croix-Rouge, et aux Chevaliers de Colomb 2383.

L'usine Ball est implantée à Sherbrooke depuis juillet 2007 et emploie actuellement 110 personnes.

Elle produit des rondelles en aluminium qui servent à la fabrication d'emballages pour des aérosols et des bouteilles.

" Ball est une entreprise qui possède une culture et des valeurs extrêmement fortes. En particulier, tous nos employés sont unis autour de notre conscience sociétale et environnementale. Nous aspirons à avoir un impact positif dans les communautés où nous sommes implantés, que ce soit par la création d'emplois, l'aide aux plus démunis, ou la fabrication de produits innovants et respectueux de l'environnement. " - Jean Caron, Directeur de l'usine.