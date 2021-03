Bilan COVID-19 : 18 nouveaux cas et 1 décès en Estrie

Bilan de la COVID-19 : le nombre de cas confirmés est à la baisse, aujourd'hui en Estrie.

18 infections sont rapportées par la Santé publique, mais il n'y a aucun nouveau cas de variant. Les autorités déplorent un décès à la Résidence N.H. Parent dans la MRC de Haute-Yamaska.

Le nombre d'hospitalisations diminue et s'établit dorénavant à 22.

Plus de 22 000 doses de vaccins ont été administrées jusqu'à présent dans la région. Rappelons que la vaccination de masse s'amorcera en début de semaine prochaine en Estrie. Pour le moment, les personnes âgées de 70 ans et plus sont admissibles. Par ailleurs, la vaccination à domicile débutera demain. 2 163 personnes pourront se faire vacciner à la maison, cette fin de semaine. La clientèle a été ciblée selon les orientations du ministère.

