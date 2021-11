Bishop's : rassemblement en soutien aux victimes d'agressions sexuelles

Plusieurs étudiantes et étudiants se sont réunis hier soir sur le pont près de l'Université Bishop's en soutien aux victimes d'agressions sexuelles.

Cette action fait suite à un message collé sur le pont de manière anonyme dénonçant une agression sexuelle, ainsi que l'inaction de l'Université Bishop's.

On peut lire en anglais sur le pont : " He raped me. I reported him. He’s still in my class. BU take action."

L'Université affirme vouloir discuter avec les étudiantes et étudiants de ce qui pourrait être amélioré sur le campus.