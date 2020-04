Bitfarms doit régler ses problèmes de bruits à Sherbrooke

La Ville de Sherbrooke donne jusqu'au 19 mai à l'entreprise Bitmarms pour régler les problèmes de bruits de son usine de la rue de la Pointe.

En raison de la pandémie, l'entreprise pourrait bénéficier d'un délai supplémentaire puisque les services de construction et de rénovation pour contenir les bruits ne sont pas considérés pour le moment comme prioritaires par le gouvernement du Québec.

Par ailleurs , la Ville de Sherbrooke entend resserrer son règlement sur l'installation des entreprises numériques sur son territoire.

Le nombre de zones permises pour ce type d’entreprises passera de 37 à 2 cet automne. Ce nouveau cadre réglementaire permettra à la Ville d'exiger le dépôt d'un plan d'action pour contraindre les nuisances avant même de remettre un permis d'implantation pour ce type d'entreprises.

Celles déjà construites, comme Bitfarms, vont bénéficier d'un droit acquis.

" Je me fais la porte-parole de mes collègues Marc Denault et Paul Gingues pour rappeler que notre priorité est de favoriser la quiétude et la qualité de vie de la population qui vit à proximité de cette industrie, de part et d'autre de la rivière Magog." - Chantal L'Espérance, conseillère municipale.