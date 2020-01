Blâme à la DPJ de l'Estrie : réaction de François Legault

Blâme à la DPJ de l'Estrie : François Legault estime que "ce n’est pas normal qu’au Québec on ne protège pas mieux nos enfants".

Le premier ministre québécois a partagé ce message ce matin (jeudi) sur son fil Twitter.

M. Legault réagissait ainsi au récent jugement du Tribunal de la jeunesse concernant le petit frère de la fillette martyre de Granby.

La Cour interdit les contacts entre le petit et son père ainsi que sa belle-mère parce qu’il aurait subi de nombreux sévices entre leurs mains. Le père est accusé de négligence criminelle causant la mort de sa soeur de 7 ans alors que la belle-mère est accusée de meurtre au second degré. Dans son jugement, le tribunal blâme aussi le CIUSSS de l'Estrie pour le manque de ressources.

Le premier ministre du Québec s'est dit «profondément attristé» par les jugements très "troublants et accablants" du juge Gervais sur la DPJ de l'Estrie.

Comme tous les Québécois, je suis profondément attristé par les jugements très troublants et accablants du juge Gervais sur la DPJ de l’Estrie.



Ce n’est pas normal qu’au Québec on ne protège pas mieux nos enfants.



Ça doit et ça va changer.