Bond de 32 cas en Estrie

Hausse importante du nombre de cas de COVID-19 ce jeudi, en Estrie, alors que 32 infections sont rapportées.

Les cas sont répartis dans plusieurs MRC du territoire. En raison de cette augmentation, le nombre de cas actifs grimpe à 162. Il n'y a aucun nouveau décès, mais deux hospitalisations de plus sont comptabilisées dans le plus récent bilan.

64 529 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été injectées. Le taux de couverture en Estrie est de 13,2 %, ce qui est nettement inférieur à la moyenne provinciale qui est de 16,4 %.

Toutefois, afin d'accélérer la cadence, 7 000 doses supplémentaires en provenance de Montréal seront envoyées dans les prochains jours en Estrie. Québec avait annoncé, un peu plus tôt cette semaine, vouloir transférer des doses vers d'autres régions, afin de freiner la troisième vague et la propagation du variant. La Santé publique en Estrie planifie présentement l'ajout de rendez-vous pour les personnes priorisées de 65 ans et plus.