Bond des cas de COVID-19 en Estrie

Les nouveaux cas de COVID-19 augmentent encore en Estrie.

La Santé publique de l'Estrie rapporte 18 nouvelles personnes infectées, dont 13 à Sherbrooke.

Le nombre d'hospitalisations et de décès n'a pas augmenté.

Les deux personnes hospitalisées sont toujours aux soins intensifs.

« Il est beaucoup trop tôt pour parler d'un début de deuxième vague. Nous suivons de très près la situation du quartier d'Ascot. Les moyens que nous déployons sont très proactifs. On vise vraiment à freiner rapidement cette propagation. » -La Dre Geneviève Petit de la Santé publique de l'Estrie.

Éclosion CHSLD

Une éclosion au CHSLD de Lambton est aussi confirmée après que deux membres du personnel aient été déclarés positifs au coronavirus.

Ces dernières ainsi que leurs collègues jugés à risque ont été retirés de l'établissement.

Au total, 29 résidents et une cinquantaine d’employés du CHSLD seront dépistés aujourd’hui.

Les visites sont donc suspendues pour une période indéterminée.

Nouveaux cas à Ascot

Par ailleurs, la Santé publique de l'Estrie confirme aussi six nouveaux cas chez des résidents du quartier Ascot.

On parle donc de 34 cas déclarés depuis le 14 août dernier.

« Ce n'est pas un seul événement qui explique cette hausse. Dans l'ensemble des enquêtes ce n'est pas tout les cas qui sont liés à un seul événement, mais bien un cumule de certaines situations, comme notamment des événements, des rassemblements et du covoiturage. On remarque alors que ce ne sont pas toutes les mesures sanitaires qui sont respectées, comme la distanciation et le port du masque. » - La Dre Geneviève Petit de la Santé publique de l'Estrie.

Rappelons qu'une clinique de dépistage mobile s'installe dès cet après-midi pour deux jours à l'Église du Précieux-Sang sur la rue Thibault.

Les citoyens pourront se faire tester contre la COVID-19 sans rendez-vous aujourd'hui entre 16h et 19h et demain entre 13h et 16h.

Autres milieux

La situation au CHSLD D’Youville de Sherbrooke, au Centre de formation Saint-Michel et à l’entreprise BRP de Valcourt est stable.

Aucun nouveau cas n’a été déclaré dans ces milieux au cours des derniers jours.