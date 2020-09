Bris d'aqueduc majeur sur la rue King Ouest au centre-ville de Sherbrooke

La rue King Ouest est fermée en direction de Fleurimont entre Belvédère et Alexandre au centre-ville de Sherbrooke en raison d'un bris d'aqueduc. La rue Camirand est aussi fermée de King à la rue des Fusillers.

Finalement, les travaux sur la conduite qui amène l'eau du lac Memphrémagog vers Sherbrooke auront lieu aujourd'hui. Ils avaient été suspendus, mais après analyse de la situation du bris d'aqueduc au centre-ville, ils pourront avoir lieu.

Jusqu'à nouvel ordre, la Ville recommande de limiter votre consommation afin de ne pas trop diminuer les réserves d'eau potable.



Accès difficile pour les installations du CIUSSS

À la suite de ce bris d'aqueduc, l'accès aux établissements du CIUSSS de l'Estrie - CHUS du centre-ville est limité.

Les installations des 50 et 95 de la rue Camirand ainsi que le 356 de la rue King Ouest sont accessibles via la rue des Fusiliers et la rue Alexandre. L'accès au 356, rue King Ouest est possible à l'arrière de la bâtisse.

Pour le 356 de la rue King Ouest il y a une coupure d'eau courante. De l'eau embouteillée est disponible.