Bromont, montagne d'expériences annonce des investissements de 8 M$

Bromont, montagne d'expériences annonce des investissements de 8 millions de dollars d'ici la fin de l'année.

L'argent permettra d'ajouter un tout nouveau bâtiment multifonctionnel au pied du mont Soleil.

Ce bâtiment accueillera notamment, une salle multifonctions pour les événements corporatifs, la patrouille et le centre d'initiation au ski.

Son ouverture est prévue en décembre 2021.

Le Chalet du Village sera revampé. Le Bistro-Bar la Débarque sera réaménagé avec un endroit plus aéré et encore plus invitant et convivial.

"On est bien excité d'avoir la chance de poursuivre les investissements, parce que dans les 12 derniers mois il y a eu des montagnes russes, de l'émotion et de la crainte." - Charles Désourdy, président Bromont, montagne d'expériences.

Système d'enneigement plus performant

Des améliorations seront effectuées au niveau du système d'enneigement de la montagne qui sera plus performant.

Plusieurs ventilateurs seront ajoutés pour améliorer l'enneigement, surtout en début de saison.

S'ajouteront une nouvelle dameuse, des tapis d'embarquement pour les remontées des Épinettes et du Midi et l'agrandissement de la pente-école.

Des investissements seront aussi réalisés dans le développement du réseau de randonnée alpine.

Les adeptes de vélo de montagne pourront accéder au sommet plus rapidement puisque dès cet été ils auront accès aux remontées de l'Express du Village, sur le versant principal.

Retour de la luge de montagne

L'été 2021 marquera le retour de la luge de montagne.

Des investissements de 750 000$ sont prévus pour la mise à niveau des installations.

Toutes ces initiatives font partie du vaste projet Altitude lancé par Bromont, montagne d'expériences qui prévoit des investissements de 101 millions de dollars d'ici 2026.

Écoutez l'entrevue réalisée par le journaliste Marc Toussaint avec le président de Bromont, montagne d'expériences.