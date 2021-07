BRP annonce la reprise des activités à son usine Juárez 2 au Mexique

La compagnie BRP annonce que'elle reprendra sous peu ses opérations à son usine de Juárez 2, au Mexique.

Un incendie s'est déclaré samedi dans la cour de stockage de l'usine.

L'entreprise de Valcourt collabore avec les autorités mexicaines ainsi que des experts internes et externes afin de déterminer la cause de cet incident.

BRP s'attend à recevoir l'autorisation de reprendre ses opérations d'ici le milieu de la semaine.

« Je suis heureux que tous nos employés soient en sécurité et qu'ils aient pu suivre nos protocoles d'évacuation. Nous sommes également reconnaissants de l'aide rapide des pompiers, des entreprises locales et des autorités. Nous anticipons que ceci n'aura aucun impact significatif sur les activités d'exploitation », a affirmé José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP.