C'est dimanche le jour de vote par anticipation à Sherbrooke

Les électeurs de Sherbrooke qui savent déjà pour qui ils veulent voter peuvent maintenant faire leur choix.

Le 29 octobre et les 1er 2 et 3 novembre, ils pourront exercer leur devoir de citoyen en se présentant au bureau de vote de la présidente d’élection situé au centre communautaire et culturel Françoise-Dunn, au 2050 du boulevard de Portland, de 9 h 30 à 20 h.

Il n’est pas nécessaire de prendre un rendez-vous.

Le vote par anticipation est dimanche à Sherbrooke, de 9 h 30 à 20 h.

Le 7 novembre, jour de l'élection, les bureaux de vote seront ouverts de 9 h 30 à 20 h.

Cette année, près de 130 000 personnes ont le droit de vote à Sherbrooke.

Service de la STS gratuit

Afin d’encourager la participation citoyenne aux élections municipales et augmenter l’accessibilité aux différents bureaux de vote, la Société de transport de Sherbrooke offrira gratuitement ses services de transport urbain et de transport adapté le 31 octobre et le 7 novembre prochain.

Les utilisateurs du transport adapté devront, quant à eux, réserver leur déplacement en contactant la répartition de la STS ou par téléphone au 819 566-1848.