Si vous avez de vieux billets d'un et de deux dollars, vous avez jusqu'à minuit pour les utiliser!

Les billets de 25$, 500$ et 1 000$, sont aussi visés.

Banque du Canada

Dès le 1er janvier prochain, il ne sera plus possible de les utiliser lors des transactions. Le but est de réduire l'apport de billets plus facile à contrefaire.

Cepandant, il sera toujours possible de les échanger dans les institutions financières.

Banque du Canada