C'est parti pour la Guignolée sans contact de Moisson Estrie. C'est jusqu'au 5 juin. Il s'agit de la 5e édition de cette collecte lancée pour la première fois au début de la pandémie.

Plus de 18 000 sacs d’épicerie ont été distribués. Si vous en avez reçu un, vous le remplissez de denrées non périssables et vous le déposez près de votre porte à la date qui est encerclée sur le sac et un bénévole passera le ramasser.

Vous pouvez le remplir avec des boîtes de conserve de légumes, viandes et de fruits. Les pâtes alimentaires, les produits d'hygiène et les produits pour les bébés sont aussi très recherchés.

Vous pouvez joindre à votre sac de denrées un chèque à l’ordre de Moisson Estrie ou effectuer un don en ligne.

Si vous n'avez pas reçu de sacs, il est possible de devenir bénévole pour votre rue ou votre quartier en contactant Moisson Estrie.

Les besoins sont grands pour Moisson Estrie selon la directrice générale Geneviève Côté. " Cela fait 10 ans que je suis directrice générale de Moisson Estrie et je n'ai jamais vu des tablettes aussi dégarnies."