Cabico investit 17M$  à son usine de Coaticook.

Une entreprise de Coaticook contribue à la relance économique de l'Estrie.

Cabico investit 17M$ pour agrandir et moderniser ses installations.

Le plus grand fabricant de meubles haut de gamme sur mesure au Canada créera ainsi plus de 10 nouveaux emplois.

Cet investissement permettra notamment d'augmenter de 50 % la capacité de production de Cabico et de réduire les délais de livraison.

« Nous agrandissons notre usine de Coaticook de 52 000 pieds carrés pour un total de 200 000 pieds carrés. Nous avons investi 9M$ uniquement pour acheter de nouveaux équipements automatisés. Nous voulons prendre soin de nos employés en leur donnant un travail plus intéressant avec moins de tâches routinières et répétitives ainsi qu'un environnement plus sécuritaire. La manipulation des pièces lourdes se fera désormais par des robots. Nous voulons aussi créer de la valeur pour nos clients. » -Le président propriétaire de Cabico, Alain Ouzilleau.